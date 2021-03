ESL Flowe Championship: ecco i vincitori della prima edizione

È terminata la prima edizione dell’ESL Flowe Championship, campionato Esport ufficiale per PlayStation 4, che vedeva come discipline Rainbow Six: Siege, Crash Team Racing e Gran Turismo Sport, ed un montepremi totale di 11.000€.

Sia in termini di partecipazione che per i contenuti innovativi proposti, la si può inserire nel novero dei tornei più interessanti visti negli ultimi anni nel panorama competitivo degli Esport. Il tournament organizer italiano ha permesso ai migliori giocatori italiani di PS4 di partecipare e conquistare il titolo di campione sui titoli Crash Team Racing Nitro Fueled, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Gran Turismo Sport.

Questi i vincitori, divisi per gioco:

Crash Team Racing Nitro Fueled

Campione italiano: Simone “oxide95_the_best” Bertini

Flowe Cup: Nicola “FGTurismo21” Casti

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Campioni italiani: Outplayed

Gran Turismo Sport

Campione Italiano: Vincenzo Giorgio “Williams_Gio” Mangano”

Flowe Cup: Vincenzo Giorgio “Williams_Gio” Mangano”

A sottoscriverne il successo, parlano ancora una volta i numeri: oltre 4000 partecipanti, più di 1.000.000 di viewers e circa 2.000.000 di interazioni sui Social che dimostrano come l’ESL Flowe Championship sia stato vissuto con grande passione da tutti gli attori coinvolti in questo emozionante spettacolo, reso ancor più coinvolgente da alcuni tra i migliori Talent presenti in Italia, come MarcoMerrino, VKingPlays e Poly per Crash Team Racing Nitro Fueled, JustGaBBo per Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege e albertonaska per Gran Turismo™ Sport.

A supporto dell’intera manifestazione, la preziosa presenza del Main Sponsor Flowe, società benefit del gruppo Mediolanum, che ha supportato ESL nella realizzazione di una competizione aperta a chiunque volesse provare l’ebrezza di una sfida, ma con un tocco di novità e freschezza: alla struttura classica di ESL Italia, infatti, è stata affiancata la Flowe Cup, torneo interamente dedicato a tutti i titolari di conto di pagamento Flowe.

“Crediamo che il videogioco sia una delle migliori forme di apprendimento, perché stimola attraverso continue prove ed errori. La voglia di diventare sempre più bravi in qualcosa è per noi un bene prezioso però anche al di fuori di quest’ambito, attraverso la nostra app ad esempio vogliamo aiutare le persone a migliorare anche nella gestione dei propri risparmi oppure a potenziare il proprio spirito imprenditoriale. Il tutto sempre in modo divertente, non a caso tutto quello che facciamo si ispira proprio al gaming” – spiega Ivan Mazzoleni, CEO di Flowe.

“Ogni competizione che organizziamo e che vediamo crescere sotto i nostri occhi è speciale, ogni attività che ci vede coinvolti in prima persona è gestita sempre con lo stesso scrupoloso impegno, e con lo stesso entusiasmo” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming ed ESL Italia. “Il fatto che nell’ultimo anno sia aumentata la componente digital non ci ha trovato certamente impreparati, anzi, ha semplicemente accelerato un processo che era già in larga parte compiuto al nostro interno, ed i risultati e i numeri sono qui a testimoniarlo”.

A dimostrare la vicinanza del Main Sponsor al mondo dei videogiochi c’è stata, anche, la realizzazione di “Parent Lab”, una mini serie di otto episodi alla scoperta del mondo del gaming, con l’obiettivo di illustrare ai più il mondo dei videogiochi, per imparare inoltre a conoscere meglio l’universo giovanile.