Oddworld Soulstorm: su PS5 girerà a 1440p e 60 FPS, e durerà 20 ore

Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo della saga di Oddworld Inhabitants, uscirà ad inizio del prossimo mese, precisamente il 6 aprile, ed arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. In una recente intervista a WCCF Tech, il creatore Lorne Lanning ha offerto diversi nuovi dettagli.

Come rivelato nel giugno 2020, il gioco sarà un’esclusiva a tempo per console su PS4 e PS5. “PlayStation credeva in noi e nel nostro gioco ed era disposta a sostenerci finanziariamente nel nostro sviluppo. È stata una grande opportunità con un grande partner. ha già dimostrato di essere fantastico includendoci in molte delle loro vetrine digitali.” Lanning ha anche elogiato l’Epic Games Store per la sua copertura in vari eventi.

Lanning ha anche rivelato che completerà il gioco richiederà 20 ore per la prima run, che è superiore alle 10-12 ore dichiarate in una precedente intervista. Ha poi ribadito che si potrebbero trascorrere “dozzine di ore” per rigiocare il gioco. In termini di prestazioni, Soulstorm girerà con una risoluzione di 1440p e 60 FPS su PS5 mentre la versione PS4 girerà a 1080p e 30 FPS.

Oddworld Soulstorm uscirà il 6 aprile in tutto il mondo. La versione per PlayStation 5 sarà gratuita per gli abbonati al PlayStation Plus il prossimo mese.