Hades non sarà presente all’Xbox Indie Showcase

Come ben sapete, Microsoft terrà l’Xbox Indie Showcase nella giornata del 26 Marzo, evento dedicato alle produzioni in arrivo sulle piattaforme Xbox, il primo che vede l’azienda Redmond come protagonista assoluta, proprio come succede con la stessa Nintendo. Nel corso delle recenti ore, sono arrivate alcune notizie che vedono protagonista Hades, titolo disponibile su PC e Nintendo Switch.

Da tanto tempo ci sono alcune voci di corridoio che vedono il titolo arrivare su Xbox, e di conseguenza in molti hanno ipotizzato recentemente la sua presenza all’Xbox Indie Showcase. Secondo quanto svelato dal Capo Marketing su Twitter, Glenn Gregory, quest’ultimo ha confermato che all’evento digitale non ci sarà in alcun modo Hades tra i giochi presenti. Insomma, in diversi giocatori aspettano con forte trepidazione la produzione su Xbox, vedremo se Supergiant Games rivelerà qualcosa a riguardo nei giorni a venire.