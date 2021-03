Ashborne Games è un nuovo studio di THQ Nordic

THQ Nordic ha annunciato un nuovo team che entra nella famiglia: si tratta di Ashborne Games, studio con sede a Brno, in Repubblica Ceca. Attualmente sta lavorando ad una nuova IP di un titolo storico di strategia/RPG, mentre sta supportando contemporaneamente Comanche, lo shooter con elicotteri con il multiplayer free-to-play, nella sua fase di accesso anticipato, per il rilascio completo.

Lo studio è composto da sviluppatori veterani che hanno lavorato a titoli come Mafia, ArmA: Armed Assault, Silent Hill: Downpour, Vigor, la trilogia UFO e altro ancora.

Il nostro focus e la nostra passione risiedono negli strategici e nei giochi di ruolo”, ha detto il game directore di Ashborne Games, Karel Kalis nel comunicato di presentazione sul sito ufficiale del team. “Il nostro obiettivo come squadra è creare un’autentica esperienza di gioco con sistemi sofisticati che incoraggino giocate ripetute. Crediamo che sia qualcosa che manca davvero sul mercato”.

Qui sotto potete vedere il tweet di THQ Nordic, che dà il benvenuto al nuovo studio.

Today we have an exciting piece of news for you: @AshborneGames is now an official member of the THQ Nordic family!

While working on a new, unannounced IP, they will also be supporting Comanche in its early access phase.#Welcome #AshborneGames #THQNordic pic.twitter.com/kQA109obnE

— THQ Nordic (@THQNordic) March 23, 2021