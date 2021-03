Amazon Games fonda un nuovo studio a Montreal

Qualcuno conoscerà la divisione gaming di Amazon per il suo nuovo MMORPG, ancora in sviluppo, New World ma ancor più la conosceranno, vista la rapidità delle cattive notizie, per il fallito progetto ora free-to-play Crucible. Bene, Amazon Games, questo il nome della divisione, ha attualmente altri piani e progetti, come dimostra questo annuncio.

Infatti, il colosso non ha abbandonato l’idea di sviluppare giochi, anzi, e per questo ha ora fondato un nuovo team di sviluppo con sede a Montreal, Canada. Secondo l’annuncio ufficiale, si occuperà di titoli AAA e creerà un titolo multiplayer online basato su una nuova IP originale come primo progetto.

Luc Bouchard sarà a capo della produzione, seguito dal direttore creativo Xavier Marquis e dall’head of product Alexandre Remy. Nota di merito per l’ultimo nome dell’annuncio, Romain Rimokh, il quale ha lavorato all’interno del team principale dietro il celebre Rainbow Six Siege di Ubisoft.

Attualmente, Amazon Games Montreal cerca di ricoprire ancora ruoli, come potete vedere qui. Cosa ne pensate? Riuscirà a tornare sulla scena? Fatecelo pure sapere nei commenti!