Tomb Raider su Fortnite con un nuovo evento

Fortnite ultimamente ha pubblicato tantissimi crossover ultimamente, da Street Fighter ad Alien e ora anche Tomb Raider. Ci sono ben quattro skin di Tomb Raider in palio nel Battle Pass di questa stagione, e ora è anche disponibile un livello in modalità Creativa che ti consente di esplorare il famoso Croft Manor sorprendentemente accurato.

Ci sono enormi fosse di lava e grotte umide con in cui combattere, ma l’atmosfera è in gran parte familiare a ciò che ricordo di aver giocato nella versione “Anniversary” della villa. Sembra che ci siano svariati puzzle ed enigmi nel livello, con un piccolo trailer che mostra una libreria che viene ruotata e la squadra che salta attraverso un fiume di lava.

The Mystery at Croft Manor Experience sarà disponibile fino al 31 marzo in cui si potrà ottenere un codice di riscatto per un simpatico “spray” a tema Tomb Raider. Il livello sarà comunque disponibile dopo l’evento, seppur senza ricompensa, inserendo il codice 0116-9392-3142.