Cyberpunk 2077: update 1.2 attualmente in fase di test

Cyberpunk 2077, RPG da parte di CD Projekt RED è stato il titolo protagonista del periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021, tra critiche ed elogi di vario genere. La situazione sembra si sia apparentemente calmata, almeno sotto qualche punto di vista, e il team polacco continua a lavorare agli aggiornamenti del titolo.

Dopo il rinvio ufficiale del più corposo update mai creato per la produzione, ecco che quest’ultimo torna a farsi vivo e, tramite un comunicato via Twitter, CD Projekt RED chiarisce che è attualmente in fase di test.

Tra le nuove feature in arrivo, vi sarà uno slider regolabile per la sensibilità alla guida, sarà possibile sbloccare i veicoli bloccati sotto svariati glitch e, in più, la Night City PD sarà ora più lenta nel reagire ai crimini.

Attualmente Cyberpunk 2077 è disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. Durante la seconda parte dell’anno, infine, è previsto l’upgrade alle versioni next-gen.

ICYMI, last week we presented a selection of changes from the upcoming Patch 1.2 along with some insights from our developers.

The update is currently being tested and we will be sharing patch notes ahead of its release, so you know what’s coming. Stay tuned for more info! https://t.co/fcHgVN3Sht

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 22, 2021