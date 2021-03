Nakamura di Ghostwire Tokyo abbandona la casa per un suo studio indipendende

Bayonetta Ikumi Nakamura, l”ex direttore creativo e concept artist di Ghostwire Tokyo, ha annunciato di aver aperto un nuovo studio indipendente in Giappone, che lavorerà ad una nuova IP priva di nome. Nakamura rivela che dopo un breve periodo in giro per il mondo alla scoperta di se stessa decide di avviare questa sua nuova attività in proprio in un annuncio che è arrivato nell’ultimo episodio del mini-documentario chiamato Cutscenes dei documentaristi di YouTube Archipel.

Nakamura afferma che il loro primo progetto sarà un IP nuovo di zecca.

“È stata la possibilità per me di viaggiare e imparare cosa ha reso un buon ambiente di lavoro . Ho deciso di utilizzare questa esperienza per aprire il mio piccolo studio e costruire il mio IP. “

Spera di poter riunire talenti da tutto il mondo all’interno del suo nuovo studio, un’altra decisione formatasi durante i suoi viaggi.

“Certo che c’è una barriera linguistica, ma anche per uno come me che non sa parlare inglese, voglio parlare con persone che hanno la curiosità di imparare e capirsi. Se riesco a formare questo tipo di squadra per lavorare su un nuovo gioco, sento che saremo in grado di portare qualcosa di nuovo ai giocatori, quindi questo è l’approccio che ho voglio prendere per il mio studio e il mio IP. “

“Ho iniziato a chiedermi se non ci fosse un modo per me di creare giochi sentendomi meglio. . Ho deciso di smettere prima che fosse troppo tardi. “