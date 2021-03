OnePlus: presentata la nuova linea OnePlus 9 Series e OnePlus Watch

OnePlus è globalmente riconosciuta nel settore della tecnologia mobile e quest’oggi è lieta di annunciare la OnePlus 9 Series, forte di una fotocamera di prim’ordine con l’Hasselblad Camera for Mobile, un display ad alta frequenza di aggiornamento e una tencologia di ricarica wireless veloce.

Le novità però, non finiscono qui. Infatti, OnePlus presenta anche il suo primo wearable distribuito in tutto il mondo, il OnePlus Watch, con oltre due settimane di batteria, è in grado di monitorare la salute e l’attività sportiva, il tutto in un design elegante e raffinato.

OnePlus 9 Series rappresenta una tappa fondamentale per i flagship di casa OnePlus. Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la nuova Hasselblad Camera for Mobile darà agli utenti la possibilità di catturare i propri momenti iconici con un’accuratezza dei colori incredibile e una qualità d’immagine premium.

Insieme al nuovo OnePlus Watch, la nostra ultima serie di flagship offre una user experience ancora più fluida, dove anche il più piccolo dettaglio è pensato e ottimizzato per sfidare l’industria degli smartphone e potenziare la nostra Community attraverso la tecnologia premium.

OnePlus 9 Pro Telecamera – La fotocamera principale da 48MP di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 progettato in collaborazione con Sony, con un sensore da 1/1,4″. Il risultato è una imaging capability eccezionale tra cui una 2×2 on-chip lens (OCL), 12-bit RAW, doppio ISO nativo e DOL-HDR. Offre una maggiore velocità di messa a fuoco, quattro volte più informazioni sui colori per una maggiore precisione cromatica, scatti diurni e notturni più puliti e una ridotta sfocatura nei video. Fluid Display 2.0 – l Fluid Display 2.0 di OnePlus 9 Pro vanta una nuova generazione di tecnologia per schermi mobile, integrando la tecnologia low-temperature polycrystalline oxide (LTPO), la tecnologia backplane più avanzata utilizzata nei display OLED di fascia alta, e una risposta al tocco ancora più immediata per il gaming mobile. La tecnologia LTPO consente al display di OnePlus 9 Pro di regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento da 120 Hz fino a 1 Hz. Il display di OnePlus 9 Pro ha avuto la valutazione A+ da DisplayMate, grazie a un QHD+, 1.300 nits di luminosità al massimo della potenza, profondità di colore nativa a 10 bit, HDR10+, MEMC, regolazione automatica della temperatura di colore, rilevamento della luce ambientale anteriore e posteriore e altro ancora. Il display offre una riproduzione dei colori più accurata e naturale con un eccezionale JNCD (Just Noticeable Color Difference) inferiore a 1.0, per un colore valutato come “visivamente indistinguibile dalla perfezione”, superando anche le prestazioni dei principali monitor professionali. Performance – OnePlus 9 Pro è dotato sia di una RAM LPDDR5 che di storage UFS 3.1 per offrire l’esperienza più veloce e più fluida su un flagship OnePlus. La RAM LPDDR5 è 1,5 volte più veloce della LPDDR4X e offre velocità fino a 6400Mbps. Insieme alle migliorate capacità di risparmio energetico, queste tecnologie ci aiutano nella nostra vita di tutti i giorni, sfruttando appieno la velocità del 5G e rendendo il multitasking facile e fluido. Warp Charge – La Warp Charge 65T fornisce l’energia necessaria per l’utilizzo giornaliero in soli 15 minuti e può ricaricare dall’1 al 100% in soli 29 minuti.OnePlus 9 Pro raggiunge questa velocità utilizzando una batteria da 4.500 mAh con un design migliorato a doppia cellula per ridurre la resistenza interna e il riscaldamento durante la ricarica. Questo dà al OnePlus 9 Pro la capacità di caricare a una potenza più alta per un periodo prolungato.

OnePlus 9 Fotocamera – OnePlus 9 utilizza la stessa fotocamera ultra-wide da 50MP presente su OnePlus 9 Pro, con un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″ e una lente Freeform curva per diminuire la distorsione dei bordi. Anche la fotocamera principale da 48MP vanta capacità di imaging eccezionali, grazie a un sensore Sony IMX689 da 1/1,43″ progettato su misura, 2×2 OCL, RAW a 12 bit, doppio ISO nativo e 3-HDR. Il sistema di fotocamere di OnePlus 9 offre una velocità di messa a fuoco ottimizzata, informazioni sui colori 64 volete più dettagliate rispetto a un tradizionale sensore a 10 bit, scatti diurni e notturni più puliti e un più alto dynamic range nei video. Una lente monochrome lavora insieme alla lente principale per foto in bianco e nero più dettagliate e complesse. Fluid Display a 120 Hz – Il Fluid Display a 120 Hz di OnePlus 9 offre un’esperienza visiva coinvolgente indipendentemente da ciò che stai guardando. Utilizzando lo stesso display piatto di altissimo livello di OnePlus 8T, che ha ricevuto una valutazione DisplayMate di A+, il Fluid Display da 6,55″ di OnePlus 9 presenta un pannello AMOLED da 120 Hz. La luminosità del display di OnePlus 9 può arrivare fino a 1.100 nits con certificazione HDR10+, per migliorare l’esperienza di visione dei filmati in HDR. È anche dotato di due sensori di luce ambientale con 8.192 livelli di luminosità per un controllo automatico della luminosità più fluido. Il Comfort Tone regola anche la temperatura di colore del display per adattarsi al tuo ambiente per un’esperienza di lettura più confortevole. Warp Charge – La batteria da 4.500 mAh di OnePlus 9 utilizza un design migliorato a doppia cella che è in grado di caricare dall’1 al 100% in soli 29 minuti. Le versioni Nord Americane ed Europee di OnePlus 9 supportano anche la ricarica wireless Qi fino a 15W.

OnePlus Watch OnePlus Watch è la più recente estensione del piano strategico del brand, ovvero offrire l’esperienza OnePlus a più utenti in tutto il mondo grazie ad un ampliato portafoglio prodotti in grado di garantire agli utenti un’esperienza senza compromessi. Come primo wearable globale presentato da OnePlus, OnePlus Watch mira a integrarsi nella vita digitale quotidiana degli utenti, offrendo un design elegante, una connessione fluida, uno smart fitness tracking e una durata della batteria incredibilmente lunga . Design – OnePlus Watch è stato sviluppato con la stessa maestria e qualità costruttiva riservata agli smartphone OnePlus, dando vita a un prodotto potente da usare e bello da indossare. Il design rotondo emula l’aspetto di un orologio tradizionale, con un arco liscio sul lato della cassa che viene lucidato a mano con più di 20 trattamenti per una finitura raffinata. La cassa da 46 mm è realizzata in acciaio inossidabile di qualità, con vetro curvo 2.5D sul quadrante e un sottile ma luminoso motivo lucido sulla lunetta del display per un ulteriore tocco di classe. Connettività senza soluzione di continuità – OnePlus Watch si integra organicamente nella vita digitale degli utenti, aiutandoli a vivere appieno ogni momento della loro vita. Permette di visualizzare e rispondere alle notifiche comodamente, comporre e rispondere alle telefonate, riprodurre musica e scattare foto. OnePlus Watch è dotato di 4 GB di memoria (2 GB per l’uso effettivo), sufficiente per oltre 500 canzoni, ed è compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth per la riproduzione di musica wireless in movimento. Si collega anche con le OnePlus TV, agendo come un telecomando che può abbassare il volume quando arriva una chiamata o anche spegnere la TV prima di addormentarsi. Powerful Battery, Proactive Fitness – OnePlus Watch offre agli utenti un’eccezionale durata della batteria, in soli 5 minuti è possibile caricare il device per una giornata intera, mentre in soli 20 minuti per una settimana di utilizzo. La batteria a lunga durata da 402 mAh offre abbastanza energia per un massimo di due settimane di utilizzo medio, e fino a una settimana di alimentazione per gli utenti più attivi.



Qui sotto, infine, trovate una lista dei prezzi e delle disponibilità di colore. A seguire potete osservare i prodotti tramite le immagini in calce alla notizia.

OnePlus 9 Pro sarà disponibile per il preorder su OnePlus.com/IT e Amazon.it a partire dal 23 marzo alle 16.30 ora Italiana. Le vendite partiranno invece il 31 marzo su OnePlus.com/IT e Amazon.it

OnePlus 9 sarà disponibile per il preorder su OnePlus.com/IT e Amazon.it a partire dal 23 marzo alle 16.30 ora Italiana. A partire dal 26 Aprile sarà invece disponibile alla vendita su OnePlus.com/IT e Amazon.it