Outriders non avrà problemi su PS4 e One, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori

Soltanto ieri vi abbiamo riportato le parole degli sviluppatori di Outriders, People Can Fly, riguardo la questione DLC e ora ecco che gli stessi puntano a far chiarezza su una questione che, portata agli estremi dalla produzione di CD Projekt RED ma che, diciamocelo, non era affatto nuova nel settore videoludico, punta costantemente a ripresentarsi al giorno d’oggi.

Ciò di cui parlano è lo stato delle versioni Xbox One e PlayStation 4 del loro titolo action-RPG del ramo dei looter-shooter. Piotr Nowakowski, lead game designer e Bartek Kmita, game director, hanno espresso la loro, dopo aver ricevuto una domanda proprio relativa ai possibili problemi avuti durante lo sviluppo dello shooter.

La risposta dei due, comunque, lascia intendere che certamente dei problemi ci sono stati (com’è anche normale che sia in fase di sviluppo), ma non si è presentata la stessa situazione vista dai loro colleghi polacchi.

Ovviamente, non sappiamo quanto per vere queste affermazioni possano esser prese ma, d’altro canto, una demo è disponibile e giocabile da tutti e su tutte le piattaforme, pronta a sciogliere ogni nodo di ciascun giocatore.

Vi ricoridiamo che Outriders vedrà la luce tra non molto, esattamente l’1 aprile, su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Google Stadia, Xbox One e PlayStation 4, arrivando inoltre su Xbox Game Pass dal Day One.