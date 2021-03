Destiny 2 combatti nei nuovissimi Terreni di Prova

Bungie, casa produttrice di Destiny 2, presenta il nuovissimo assalto Terreni di Prova, parte della Stagione degli Eletti del gioco. Zavala, Comandante dell’Avanguardia, ha lanciato una sfida a Caiatl, la quale ha chiesto ai guardiani di provare il proprio valore. I guardiani affronteranno i campioni cabal e combatteranno per la gloria, vincendo in quanto campioni dell’umanità. I guardiani si batteranno su Nessus e giungeranno nel terribile carro terrestre dei cabal, guadagnandosi l’approvazione di Caiatl per entrare nei Terreni di Prova; qui sfideranno l’ultimo campione cabal, determinando così le sorti dell’Ultima Città. Che il Rito della Prova abbia inizio! Trailer dei Terreni di Prova qui:

https://youtu.be/88Fc21F4esU

I Terreni di Prova sono l’ultimo assalto della Stagione degli Eletti, in aggiunta a D.A.G.A. caduta e La Tana dei Diavoli, due assalti ripescati dal Deposito di Contenuti di Destiny. Nella Stagione degli Eletti, i guardiani si ritrovano faccia a faccia con i cabal nei Campi di battaglia, dopo che Zavala ha rifiutato l’alleanza proposta da Caiatl. La Stagione degli Eletti proseguirà fino all’11 maggio. Per maggiori informazioni sulla Stagione degli Eletti clicca qui.

Per maggiori informazioni su Destiny 2: Oltre la Luce clicca qui.