Serious Sam 4: arriva il supporto per il modding!

Croteam ha annunciato che tanti nuovi strumenti dedicati al modding ufficiale di Serious Sam 4 (qui la nostra recensione) saranno disponibili nella Serious Edition 2021, attraverso il Serious Engine. Gli strumenti sono già disponibili su Steam e saranno seguiti dall’integrazione completa di Steam Workshop.

Davor Hunsky, capo del progetto di Serious Sam 4 e CCO di Croteam, ha commentato in questo modo l’annuncio:

“I modders sono da sempre la spina dorsale della nostra community, con il loro modo di espandere Serious Sam con modifiche pazzesche di tutte le forme e dimensioni. Alcune delle mod di conversione totale che abbiamo giocato nel corso degli anni erano davvero impressionanti, e hanno tenuto vivi i nostri giochi per anni. Non vediamo l’ora di scoprire cosa la community abbia in cantiere per il quarto capitolo”



La nuova versione della Serious Edition arriverà con molti miglioramenti e una nuova serie di features come un editor completamente rinnovato, un battle system migliorato, il supporto per i veicoli e un aggiornamento degli strumenti di scripting. Tutto questo fornirà ai modders tutto ciò di cui hanno bisogno per serire una piccola parte della loro visione nel mondo di Serious Sam 4.

Per celebrare i 20 anni della serie inoltre, insieme a questo enorme update del quarto capitolo, Croteam ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il titolo del 2005 Serious Sam 2. Creato da uno dei migliori modders del titolo, membro di lungo corso di Croteam, Nathan Brown, questo update apporterà parecchi miglioramenti al gameplay, oltre a fornire 12 mappe multiplayer inedite. Ma per scoprire di più dovrete visitare la pagina del titolo su Steam.