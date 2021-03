PlayStation 5: in arrivo un grosso re-stock su Amazon?

Attualmente è ancora difficile trovare disponibile una PlayStation 5 senza dover “lottare” contro le altre persone per poter mettere le mani su una delle poche unità vendute tramite i rivenditori online. Secondo alcuni rumor emersi in rete però parrebbe che presto in molti potrebbero essere accontentati.

Amazon dovrebbe ricevere un grosso re-stock di PlayStation 5. Secondo una schedule trapelata in rete, parliamo di ben 46.000 pezzi in arrivo presso i magazzini del rivenditore online. Ovviamente, non sappiamo se questa notizia troverà o meno conferme, oltre al fatto che non sappiamo quante unità verrebbero poi destinate ad Amazon Italia. Vi consigliamo dunque di seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla situazione, oltre a mettere un alert su Amazon che vi avvertirà della disponibilità della console di Sony Interactive Entertainment. Intanto, nel Regno Unito ormai non c’è più vita facile per i bagarini!

You didn't miss it. Amazon PS5 restock was scheduled for today 14:00 UTC (10am ET). Could drop any time – it's up to Amazon. Best Buy last Fri was 3hrs late on me. Everyone doubted then too.

The good news? Amazon has a 46,000 PS5 inventory–just waiting. I'll ping u. Info is free pic.twitter.com/c7UGidMjSK

— Matt Swider (tracking PS5 / Xbox restock) (@mattswider) March 18, 2021