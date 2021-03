Black Widow posticipata, ecco tutte le nuove date di uscita

Black Widow è stato posticipato di nuovo. Nonostante Bob Chapek della Disney avesse confermato la sola uscita cinematografica oggi ha annunciato, tramite i Marvel Studios, che il cinecomic con protagonista Scarlett Johansson debutterà non solo nelle sale cinematografiche, ove possibile, ma anche su Disney+ con accesso Premium Access (dunque un sovrapprezzo rispetto al semplice abbonamento) come già fatto, precedentemente, con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Il film, però, non arriverà a maggio come previsto ma è stato posticipato al 9 luglio e, oggi, vi mostriamo un nuovo poster ufficiale.

Black Widow non è il solo cambiamento fatto dalla Disney. Lo studio ha annunciato che anche Luca, il nuovo film della Pixar, debutterà direttamente su Disney+ (ma senza sovrapprezzo, come accaduto con Soul) a partire dal 18 giugno. Crudelia, invece, che vede Emma Stone nei panni della villain Crudelia de Mon debutterà anch’esso su Disney+ con sovrapprezzo Premium Access e nei cinema ove possibile il 28 maggio.

Gli altri cambiamenti sono Free Guy con Ryan Reynolds, posticipato al 13 agosto 2021; The King’s Man – Le origini posticipato al 22 dicembre 2021; Deep Water con Ben Affleck e Ana de Armas posticipato direttamente al 14 gennaio 2022; Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh slitta direttamente all’11 febbraio 2022.

Restando in tema Marvel Studios, il posticipo di Black Widow al 9 luglio porta, di conseguenza, al posticipo anche di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings al 3 settembre 2021. Resta saldo all’uscita del 5 novembre 2021, invece, Eternals.