Magic Legends: finalmente disponibile la open beta

La open beta di Magic: Legends, il gioco di ruolo d’azione di Cryptic Studios ispirato al gioco di carte Magic: The Gathering , è disponibile su PC tramite Arc Games ed Epic Games Store. Su Epic Games i giocatori possono ottenere il Planeswalker Starter Pack gratis fino al 6 aprile, che include una skin per le evocazioni e un costume gratuito per il Ranger delle brughiere. Su Arc Games, invece, possono richiedere gratuitamente il costume del Gavony Vigilante, la skin dell’ Ogre Mortar Bruiser, due potenziamenti missione e due potenziamenti drop. Di seguito una panoramica del titolo:

Caratteristiche Principali

Diventa un Planeswalker : i giocatori possono scegliere tra cinque diverse classi e passare da un Planeswalker all’altro in qualsiasi momento.

: i giocatori possono scegliere tra cinque diverse classi e passare da un Planeswalker all’altro in qualsiasi momento. Percorri il tuo percorso : I giocatori dovranno attraversare varie zone per salvare il multiverso, ma il modo in cui tessono il loro percorso dipende da loro.

: I giocatori dovranno attraversare varie zone per salvare il multiverso, ma il modo in cui tessono il loro percorso dipende da loro. Controlla il caos : controlla il caos in combattimenti in tempo reale. La scelta degli incantesimi da inserire in ciascuna mano richiede strategia, poiché verranno estratti a caso durante gli attacchi.

: controlla il caos in combattimenti in tempo reale. La scelta degli incantesimi da inserire in ciascuna mano richiede strategia, poiché verranno estratti a caso durante gli attacchi. Raccogli e potenzia : i giocatori scopriranno una miriade di incantesimi e raccoglieranno frammenti di incantesimi per renderli più potenti.

: i giocatori scopriranno una miriade di incantesimi e raccoglieranno frammenti di incantesimi per renderli più potenti. Combatti insieme: le zone di Magic: Legends si possono affrontare da soli o con un massimo di altri due Planeswalker.

Classi

l Geomante attinge al potere della Terra per colpire i nemici a distanza ravvicinata con devastanti attacchi di pietra e lava. Sono in grado di assorbire colpi che altrimenti renderebbero inabili gli altri Planeswalker con il loro scudo di roccia. I geomanti preferiscono invocare creature come goblin, kavu ed elementali della terra.

attinge al potere della Terra per colpire i nemici a distanza ravvicinata con devastanti attacchi di pietra e lava. Sono in grado di assorbire colpi che altrimenti renderebbero inabili gli altri Planeswalker con il loro scudo di roccia. I geomanti preferiscono invocare creature come goblin, kavu ed elementali della terra. Il Mind Mage personifica il freddo intelletto. In qualità di Planeswalker che si concentra sui poteri psichici, può combattere i nemici da una distanza di sicurezza, controllando i proiettili con poteri telecinetici e bloccando i nemici pericolosi con incantesimi che li addormentano o rivolgerli contro i loro alleati.

I giocatori attraverseranno cinque regioni su quattro piani e costruiranno anche la loro Spark, che sarà utilizzato come un frammento personale per accedere al regno della meditazione che fornisce innumerevoli segreti. Magic: Legends uscirà entro la fine dell’anno per Xbox One, PS4 e PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli e aggiornamenti per la open beta nei prossimi mesi.