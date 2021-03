Genshin Impact: spese dei giocatori superano il miliardo di dollari su mobile

L’arrivo di Genshin Impact è stato seguito in breve tempo da numerosi record. La versione mobile del popolare action RPG di MiHoYo, come tutte le altre del resto, è stata disponibile gratuitamente fin da subito, nonostante il titolo abbia richiesto dei costi di produzione non propriamente economici, anzi, tutt’altro. Ma pare che non abbia alcun problema a racimolare guadagni.

A inizio mese vi avevamo riferito che il gioco mobile aveva incassato circa $ 874 milioni di entrate durante i primi cinque mesi successivi dal suo lancio ufficiale il 28 settembre 2020. A poco meno di un mese siamo davanti a un nuovo record: come riportato da Sensor Tower, il titolo ha ora superato il miliardo di dollari di spesa dei giocatori! Occorre tener presente, inoltre, che questa cifra da capogiro riguarda solo la versione mobile, quindi non include la versione console o PC, né tantomeno app third party su Android che sono molto comuni in Cina.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e mobile.