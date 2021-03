Disney Art Academy: rimosso dal Nintendo 3DS eShop

Un altro titolo per il Nintendo 3DS giunge al termine. Mentre Nintendo 3DS è stata una delle console di maggior successo nella storia della grande N, nel tempo sempre più giochi sono stati rimossi dall’eShop digitale della popolarissima console portatile. L’ultimo caso è costituito da Disney Art Academy.

Con un ingresso piuttosto tardivo nel sistema portatile 3D nel 2016, ad anno dall’arrivo di Nintendo Switch, il titolo targato Disney era stato accolto abbastanza bene dalla critica come un semplice gioco d’arte con cui si passare tranquillamente un po’ di tempo a colorare i più noti personaggi dei film Disney. Ebbene, la versione digitale di Disney Art Academy sarà rimossa il 30 marzo 2021, sia in Giappone che in Europa. Sebbene non sia stato ancora confermato che il gioco verrà ritirato dagli scaffali digitali americani, è plausibile che avverrà lo stesso anche lì.

Non si tratta del primo gioco 3DS o DS a venire rimosso dagli store digitali da quando Nintendo ha annunciato la fine della produzione della ormai vecchia console portatile. Meglio correre a recuperare qualche titolo, prima che sia troppo tardi!