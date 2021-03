Final Fantasy XVI: la data di lancio verrà annunciata presto, rumor

Nonostante Square Enix lo abbia annunciato pubblicamente solo poco più di sei mesi fa, Final Fantasy XVI è molto più avanti nello sviluppo di quanto sembri: nell’ottobre 2020, lo sviluppatore del gioco Square Enix ha pubblicato una pagina di reclutamento che, una volta tradotta approssimativamente, diceva che Final Fantasy XVI aveva già completato il suo sviluppo di base. Da allora è passato più tempo, quindi è credibile pensare che Square Enix si stia preparando ad annunciare la data di uscita del gioco.

Il PlayStation Store, infatti, ha recentemente cambiato la data di uscita fissata per Final Fantasy XVI: prima dell’inizio di questa settimana, il negozio elencava il lancio del titolo come TBC, che significa da confermare, ma ora la pagina afferma che la data di uscita del gioco è in arrivo, ma quando rimane un mistero. Mentre il sito PlayStation ufficiale non ha ancora aggiornato la data di uscita del titolo, ma ciò non toglie che il PlayStation Store lo faccia: a differenza del PlayStation Store, il sito PlayStation aggiorna le date di lancio solo quando gli sviluppatori hanno annunciato un calendario, in caso contrario, la data rimane da confermare. Il negozio probabilmente lo cambia perché i giocatori interagiscono di più con i giochi di quanto non facciano sul sito.

La data di lancio di Final Fantasy XVI verrà annunciata probabilmente al prossimo Square Enix Presents previsto per questa estate, poiché potrebbe essere il posto migliore per l’annuncio del titolo da parte della società. Anche se Square Enix annunciasse presto la data di uscita del gioco, il lancio è probabilmente ancora lontano, poiché il lancio ufficiale è previsto per la metà del 2022. Sarebbe sicuramente sorprendente se il gioco uscisse prima di allora, poiché era già in fase di sviluppo durante la pandemia di coronavirus. Consigliamo come sempre di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, poiché non sono state pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori dettagli. Final Fantasy XVI è in sviluppo per PS5.