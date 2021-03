Call of Duty Warzone: doppio xp in arrivo

Dopo una grandissima ondata di ban ci sarà la possibilità di ricevere XP doppi sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops – Cold War alla fine di questa settimana. Oltre al raddoppio dell’esperienza per i livelli del giocatore, anche gli XP per le armi e gli XP per il passaggio di battaglia riceveranno lo stesso boost.

Questa nuova ondata arriverà Venerdì , 26 marzo, per tutto il weekend. Activision sta eseguendo questa promozione per creare entusiasmo in vista dell’aggiornamento di metà stagione per Cold War, che dovrebbe aggiungere la mappa Sanitorium Fireteam.