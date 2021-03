Xbox Game Pass: Arkane Studios entusiasta di fornire nuovi contenuti agli abbonati

Con Bethesda che ora è entrata ufficialmente a far parte di Microsoft, Xbox ha improvvisamente aggiunto un gruppo di studi di incredibile talento al suo portafoglio first party, e uno di quelli che tra questi fa venire di più la pelle d’oca è Arkane Studios. La software house, che nell’elenco dei suoi lavori comprende opere come Dishonored e Prey, ha sempre dato vita a giochi eccellenti basati su idee uniche ed eseguite quasi alla perfezione, perciò è normale che la prospettiva di vederne altri simili su Xbox in futuro sia così entusiasmante.

Ovviamente, come nel caso di tutti gli studi Bethesda (ma in realtà, come nel caso di qualsiasi studio first party di Microsoft), l’obiettivo principale di Arkane sarà quello di fornire nuovi e avvincenti contenuti per gli abbonati a Xbox Game Pass. E lo stesso studio non vede l’ora di cominciare! In una recente intervista rilasciata a Press Start, Dinga Bakaba, il director del prossimo Deathloop, ha affermato che far parte dell’ecosistema Game Pass consentirà al team di Arkane di rimanere creativo e di continuare a realizzare il tipo di giochi che più amano creare.