Apex Legends: patch che corregge i bug del suono

Respawn ha risolto l’exploit legato agli scudi termici e il bug del crafting nel gioco, questi sono tornati nella playlist classificata di Apex Legends .

Respawn ha implementato un piccolo hotfix per Apex Legends ed è principalmente finalizzato a eliminare bug, come quelli che influenzano l’abilità tattica di Loba, nonché un bug audio che influisce sul nuovo oggetto Heat Shield. Tuttavia, rimuove anche lo Scudo termico dalla riserva di creazione del gioco. La patch risolve anche diversi problemi con la nuova versione del gioco per Nintendo Switch.

Lo scudo termico è un oggetto che consente ai giocatori di sopravvivere temporaneamente all’interno del cerchio dannoso del gioco, permettendoti di resuscitare i compagni di squadra abbattuti. Tuttavia, ci sono state segnalazioni di alcuni giocatori che usavano un exploit per sopravvivere all’infinito all’interno del cerchio. La creazione è stata aggiunta ad Apex alla fine dell’anno scorso e consente ai giocatori di utilizzare i replicatori per costruire il proprio equipaggiamento preferito dai materiali raccolti nel campo di gioco.

L’ evento Chaos Theory è stato live negli ultimi giorni , che ha introdotto Heat Shields e ha dato ai giocatori la possibilità di mettersi in coda da soli nelle partite Trios o Duos. Infine, come accennato in precedenza, la versone per Nintendo Switch di Apex è ora dispoibile.