Trials of Fire: lascia l’accesso anticipato ad aprile

Trials of Fire, gioco di carte tattico, nonostante non sia un titolo molto diffuso lascerà l’accesso anticipato il 9 aprile.

Il titolo è un fantasy roguelike che si svolge all’interno delle pagine di un libro fantasy. Ti aggiri per le sue pagine, scegliendo le tue avventure, in seguito ti incontri in battaglie molto tattiche. Il combattimento può essere eseguito con il tuo equipaggio di tre persone di diverse classi ( es. Arciere, Strega, Guerriero, ecc.)

E’ un gioco di ruolo a turni che combina battaglie di carte, costruzione di mazzi e gameplay di strategia tradizionale. Il titolo è in fase di sviluppo da parte del nuovo studio Whatboy Games, che ha un talento serio alle spalle. Il titolo infatti è diretto dal programmatore principale del gameplay di Batman: Return to Arkham, Akham City e Arkham Asylum.

Se non vuoi aspettare il lancio completo il prossimo mese, Trials Of Fire è ora disponibile su Steam per £ 12,39 / $ 16 / € 13,29, disponibile solo per PC.