Super Smash Bros Ultimate: pubblicate note patch 11.0.1

Super Smash Bros Ultimate ha ottenuto le note dell’ultimo aggiornamento, versione 11.0.1: tra le note è presente una correzione per Wii Fi Trainer. L’ultima patch per Super Smash Bros.Ultimate è un piccolo hot fix che cancella uno strano bug che si verifica quando i giocatori utilizzano lo speciale Header laterale di Wii Fit Trainer: potresti aver affrontato il bug se Wii Fit Trainer è il tuo combattente preferito nel gioco.

Super Smash Bros.Ultimate non ha bisogno di troppe presentazioni per gli utenti di Nintendo Switch. È probabilmente uno dei giochi più avvincenti nel ciclo di vita di Switch finora, grazie al continuo supporto del gioco da parte degli sviluppatori importando nuovi personaggi, livelli, funzionalità e aggiornamenti. Questo aggiornamento deve essere scaricato sulla tua piattaforma se desideri utilizzare le funzionalità online del gioco sulla tua console. Per non parlare del fatto che giocare online richiederà un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Non è necessario eseguire alcuna operazione per scaricare l’aggiornamento. Apri il menu Home della tua console e seleziona per accedere al gioco. L’aggiornamento inizierà il download e l’installazione automaticamente. Prima di lanciare l’aggiornamento 11.0.1, Nintendo ha rilasciato l’aggiornamento 11.0.0 il 4 marzo, che ha portato nuovi pacchetti DLC. Trovate le note complete qui. Di seguito, una panoramica della patch:

Generale

La vulnerabilità durante l’atterraggio dopo aver utilizzato lo speciale Header laterale del Wii Fit Trainer era diminuita involontariamente, quindi è stata modificata.

Pacchetto sfidante Pyra e Mythra

Elmo e armatura di Arthur

Cappello Felyne

Elmo del cacciatore e cotta

Elmo di Rathalos e cotta

A parte i pacchetti sopra, alcuni nuovi oggetti sono apparsi nel negozio nel menu del Vault dopo il rilascio dell’aggiornamento 11.0.0, tra cui Lora, Amalthus, Jin, Pneuma e Malos. Super Smash Bros.Ultimate è ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.