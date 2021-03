Shadow Man Remastered: in arrivo su PC il 15 aprile

L’anno scorso era stato annunciato da Nightdive Studios e Valiant Entertainment l’arrivo nel 2021 della remastered di Shadow Man, il classico horror action uscito a suo tempo per Nintendo 64 e PlayStation 1. Ebbene, finalmente i fan potranno segnarsi una data sul calendario: Shadow Man Remastered, infatti, uscirà per PC il 15 aprile!

La versione originale e inalterata del gioco è stata disponibile tramite GOG e Steam per un po ‘di tempo. Lo sviluppatore Nightdive Studios, però, ha oggi annunciato che il titolo remastered arriverà in primis per PC il mese prossimo su Steam, GOG ed Epic Games Store. Sfortunatamente, per le versioni console bisognerà aspettare un po’ di più.

Oltre ad arrivare su PC il 15 aprile, il gioco giungerà in seguito anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In calce all’articolo trovate il trailer in originale pubblicato qualche tempo fa da Nightdive Studios.