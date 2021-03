Fantasian: pubblicati nuovi video riguardanti le musiche del gioco

Mistwalker ha pubblicato tre video per il nuovo RPG d’avventura Fantasian, che mostrano uno sguardo dietro le quinte della registrazione di Kina’s Theme, un’intervista con il compositore Nobuo Uematsu e un’illustrazione con un assolo di pianoforte. Secondo un’anteprima di Famitsu, Fantasian sarà diviso in due parti, con la seconda parte che uscirà nella seconda metà del 2021. Il tempo di riproduzione della prima parte si dice che sia di circa 20-30 ore. Il trailer di Fantasian introduce i giocatori ad alcuni dei personaggi chiave del gioco e le sue meccaniche di battaglia JRPG.

Due nuovi video riguardano un’intervista a Nobuo Uematsu sulla come ha composto la musica Kina’s Theme e un secondo video con un la musica del brano eseguita al piano. Di seguito una panoramica del gioco:

Caratteristiche principali

Nuove meccaniche di battaglia – Attingendo alla sua esperienza dal franchise di Final Fantasy , Sakaguchi apporta a Fantasian diversi miglioramenti della qualità della vita al classico genere di gioco di ruolo giapponese, come la meccanica “Dimengeon Battle”, che consente ai giocatori di inviare nemici incontrati in dungeon dimensionale per semplificare il combattimento e massimizzare l’esplorazione ininterrotta delle bellissime località.

– Attingendo alla sua esperienza dal franchise di Final Fantasy , Sakaguchi apporta a Fantasian diversi miglioramenti della qualità della vita al classico genere di gioco di ruolo giapponese, come la meccanica “Dimengeon Battle”, che consente ai giocatori di inviare nemici incontrati in dungeon dimensionale per semplificare il combattimento e massimizzare l’esplorazione ininterrotta delle bellissime località. Ambienti realizzati a mano – Ciascuno degli oltre 150 diorami è stato realizzato dai maestri dell’industria giapponese “Tokusatsu” o degli effetti speciali. La creazione dei set in miniatura della vita reale di Fantasian sono veterani che hanno lavorato a progetti come i film Godzilla , Attack on Titan e Ultraman . Fantasian funge da veicolo per portare queste incredibili opere d’arte nello spazio digitale tramite Apple Arcade.

– Ciascuno degli oltre 150 diorami è stato realizzato dai maestri dell’industria giapponese “Tokusatsu” o degli effetti speciali. La creazione dei set in miniatura della vita reale di Fantasian sono veterani che hanno lavorato a progetti come i film Godzilla , Attack on Titan e Ultraman . Fantasian funge da veicolo per portare queste incredibili opere d’arte nello spazio digitale tramite Apple Arcade. Colonna sonora leggendaria – Il celebre compositore Nobuo Uematsu, noto per il suo lavoro sulla serie di Final Fantasy e giochi come Lost Odyssey e Blue Dragon , ha creato una colonna sonora per completare il memorabile e magico mondo di Fantasian, da accattivanti melodie di battaglia a emozionanti pezzi di dungeon e temi dei personaggi in movimento.

– Il celebre compositore Nobuo Uematsu, noto per il suo lavoro sulla serie di Final Fantasy e giochi come Lost Odyssey e Blue Dragon , ha creato una colonna sonora per completare il memorabile e magico mondo di Fantasian, da accattivanti melodie di battaglia a emozionanti pezzi di dungeon e temi dei personaggi in movimento. Novel Storytelling – Per raccontare una storia epica, è stato utilizzato un approccio “romanzo” sotto forma di un sistema “Memory” in cui i giocatori incontrano e raccolgono vari ricordi, voci di diario e note presentati come romanzi in miniatura in-game per arricchire la storia , regni e personaggi di Fantasian . Questi piccoli romanzi hanno opere d’arte, musica ed effetti sonori unici per offrire ai giocatori un’esperienza davvero coinvolgente.

Fantasian uscirà per Apple Arcade, sia per Mac, iOS che per tvOS nel 2021.