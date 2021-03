Scarlet Nexus si mostra in una boss fight nel nuovo video gameplay

Nel corso delle recenti ore, Bandai Namco ha trasmesso una diretta streaming dedicata a Scarlet Nexus, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 25 Giugno 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ebbene, l’opera nipponica si è mostrata in ben 20 minuti di gameplay, all’interno dei quali è possibile ammirare anche una splendida boss fight.

Ecco la descrizione del gioco:

In un futuro molto lontano, un ormone psionico è stato scoperto nel cervello umano, garantendo alle persone poteri extra-sensoriali e cambiando il mondo come lo conoscevamo. Mentre l’umanità entrava in questa nuova era, mutanti squilibrati conosciuti come Altri cominciarono a scendere dal cielo con una fame di cervelli umani. Altamente resistenti ai metodi di attacco convenzionali, è stato necessario prendere misure estreme per combattere la schiacciante minaccia e preservare l’umanità. Quelli con acute capacità extra-sensoriali, conosciuti come psionici, erano la nostra unica possibilità di combattere l’assalto dall’alto. Da allora, gli psionici sono stati scrutati per i loro talenti e reclutati nella Other Suppression Force (OSF), l’ultima linea di difesa dell’umanità.

Con una doppia storia, inizia la tua avventura con Yuito Sumeragi, un’energica recluta proveniente da una prestigiosa famiglia politica, o con Kasane Randall, il misterioso esploratore il cui potere e abilità hanno guadagnato grande notorietà tra gli OSF. Mentre le loro diverse esperienze si intrecciano l’una con l’altra, è solo allora che potrai rivelare la storia completa e svelare tutti i misteri di un futuro Brain Punk stretto tra tecnologia e abilità psichiche in Scarlet Nexus.