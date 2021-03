Children of Morta: in arrivo la modalità Family Trials

Il publisher 11 bit studios ha fatto uscire il teaser trailer di una nuova modalità in arrivo su Children of Morta, l’action RPG in stile rogue-lite sviluppato da Dead Mage. Si tratta della Family Trials Mode, che va sostanzialmente a sostituire quella che doveva essere la endless mode, che secondo gli sviluppatori non avrebbe portato quel plus al gioco stesso.

La modalità arriverà presto, anche se non è stata annunciata una data precisa, e sarà un contenuto gratuito. Inizialmente pensato per essere a pagamento, è diventata gratis per ringraziare i giocatori che hanno supportato il team acquistando il gioco e il DLC Paws and Claws.

Oltretutto, nell’aggiornamento di marzo nella pagina Steam del gioco, ci sono anche novità riguardanti la co-op online:

“Sappiamo che state tutti aspettando che la funzionalità cooperativa online venga aggiunta a Children of Morta. Credeteci, vogliamo vedervi scatenare il caos contro i nemici senza i vincoli della cooperativa locale. Ma l’unica cosa che possiamo confermare al momento è che ci stiamo ancora lavorando, non è stato cancellato o qualcosa del genere. Al momento però non possiamo darvi nessuna data d’uscita. L’unica nuova informazione è che in futuro le modalità Family Trials utilizzerà anche il supporto cooperativo online.

