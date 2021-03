Hitman 3: annuncio dei DLC sui sette peccati capitali

IO Interactive ha annunciato il primo di una nuova serie di contenuti scaricabili in sette parti per Hitman 3 basato sui sette peccati capitali: Seven Deadly Sins, questo il nome del DLC, porterà i giocatori nel profondo della mente dell’Agente 47.

Come fa sapere il sito ufficiale del gioco, Seven Deadly Sins verrà rilasciato nel tempo attraverso sette pacchetti di contenuti unici. Ciascuno dei sette pacchetti è incentrato su un peccato diverso e include un contratto, un abito sbloccabile a tema “sin” e almeno un oggetto a tema peccato che può essere utilizzati in tutto il mondo dell’assassinio. Alcuni oggetti possono anche avere proprietà uniche che ricordano il ​​peccato da cui sono ispirati.

Il primo pacchetto di contenuti sarà disponibile il 30 marzo e inviterà i giocatori a tornare a Dubai, dove le monete traboccano e le nuove meccaniche di gioco tenteranno la vostra personale avidità. Ogni peccato avrà anche una sua stagione della durata di 4-6 settimane.

Questo l’elenco delle caratteristiche di Seven Deadly Sins e Season of Sin

– HITMAN 3 ottiene un espansione premium in 7 parti basata sui sette peccati capitali

– Ci sono 7 pacchetti di contenuti in totale, ognuno incentrato su un peccato diverso

– Ogni pacchetto di contenuti include un nuovo contratto e oggetti sbloccabili a tema peccato

– Il primo peccato è Avidità ed è il primo pacchetto di contenuti, Atto 1: Avidità, sarà rilasciato il 30 marzo 2021

– Tutti i 7 pacchetti di contenuti sono disponibili a un prezzo scontato nella collezione Seven Deadly Sins

– I contenuti live di HITMAN 3 verranno pubblicati tramite Seasons of Sin

– Una stagione può durare tra le 4-6 settimane e ogni stagione è focalizzata su un peccato diverso

– La stagione dell’avidità in HITMAN 3 inizia il 30 marzo 2021

– Ci saranno contenuti regolari e gratuiti aggiunti al gioco