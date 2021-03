Paradise Lost: trailer per il lancio dell’avventura post-apocalittica

Annunciato lo scorso maggio, Paradise Lost è disponibile da oggi. L’avventura story-driven, ambientata in una terra desolata post-apocalittica dove la seconda guerra mondiale non ha avuto vincitori, arriva su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG.

Il gioco è disponibile su Steam e GOG.com con uno sconto del 34% sul prezzo base di 12,49 euro. I giocatori su console possono ottenere il gioco con uno sconto del 20% su Xbox One e PS4 (solo per i membri di PS Plus). Tutte le offerte dureranno fino al 1° aprile. Inoltre, si può acquistare il gioco per PC direttamente dal sito web del publisher con uno sconto del 34%.

Per l’occasione, il publisher All In! Games e lo sviluppatore PolyAmorous hanno fatto uscire anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Ecco una panoramica di Paradise Lost tramite la sua pagina Steam:

Nessuno ha vinto la seconda guerra mondiale

Dopo più di vent’anni di guerra, i nazisti hanno posto fine al conflitto bombardando gran parte dell’Europa con missili nucleari. Ora il cuore del continente resta avvolto dal mistero, immerso nelle radiazioni mortali e nella rovina più totale, totalmente inaccessibile al resto del mondo.

L’ultima storia della Terra

Vesti i panni del dodicenne Szymon che, dopo aver perso sua madre, scopre un gigantesco bunker nazista vagando tra le aride lande contaminate della Polonia. Il giovane è in cerca di un misterioso individuo ritratto in una fotografia molto cara a sua madre. Chi è quell’uomo? Sarai in grado di trovarlo?

Un Bunker Abbandonato

Addentrati in un bunker retrofuturistico, dove la tecnologia industriale avanzata si intreccia con l’enigmatico immaginario pagano slavo, ed esplora la città sotterranea che si nasconde nelle sue profondità. Scopri la storia del bunker, dalla sua occupazione da parte dei ribelli polacchi, fino al destino ultimo dei suoi abitanti. Cosa sarà successo a tutte quelle persone?

Trova Ewa

Malgrado la desolazione, una ragazza misteriosa di nome Ewa contatta Szymon sfruttando la tecnologia del bunker. Se il ragazzo riuscirà a trovarla, forse potrà dirgli qualcosa riguardo all’uomo della foto… e Szymon non sarà più solo…