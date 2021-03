Hunt Showdown festeggia il terzo anniversario, svelato un nuovo evento

Hunt Showdown, che festeggia tre anni da quando il gioco è entrato in Early Access su Steam questo mese, ha lanciato un nuovo evento live con ricompense in offerta per la comunità. L’evento dal vivo “As the Crow Flies” va dal 24 marzo al 12 aprile, offrendo ai giocatori la possibilità di guadagnare oggetti leggendari e un nuovo cacciatore leggendario, oltre a ricompense extra con il procedere dell’evento. Tutti coloro che si collegheranno almeno una volta durante l’evento riceveranno 1 reliquiario di ferro e Dark Miasma, una nuova pistola a catena leggendaria.

Il nuovo evento live si svolgerà in due atti. Nel primo atto, i giocatori indagheranno sugli indizi a tema dell’evento, distruggeranno scheletri di uccelli, daranno la caccia ai corvi assassini e abbatteranno i boss per guadagnare Punti Evento al fine di sbloccare il nuovissimo boss, Scrapbeak. Che a sua volta innescherà il secondo atto dell’evento.

Nel secondo atto, i punti evento dei giocatori andranno verso la loro progressione personale per sbloccare attrezzature esclusive legate all’evento. Una volta che i giocatori avranno raggiunto il loro limite giornaliero di punti evento, saranno ancora in grado di giocare, ma invece di ricevere punti evento saranno ricompensati con XP Hunter per il resto della giornata.

Durante l’evento, saranno disponibili dei Reliquiari che aumenteranno i punti evento per il giocatore e regaleranno agli altri nella partita altri oggetti Hunter di valore – questi saranno disponibili esclusivamente durante l’evento. I giocatori potranno ottenere i Reliquiari nel roster o nel negozio dell’evento.

Loïc Raimond, Live Service Producer per Hunt Showdown, ha dichiarato:

Stiamo ringraziando tutti coloro che si sono uniti a noi nel viaggio di Hunt: Showdown con una nuova Pistola a catena leggendaria gratuita e un Reliquiario di ferro per aver partecipato a questo evento e la possibilità di sbloccare nuovi oggetti leggendari e un nuovo Cacciatore Leggendario”, ha detto Loïc Raimond, Live Service Producer per Hunt: Showdown. “I nostri precedenti eventi live si sono dimostrati molto popolari. Il team ha preparato qualcosa di speciale per questo evento per celebrare i tre anni di Hunt, e non vediamo l’ora di vedere la comunità lavorare insieme nel bayou”.

Hunt: Showdown è in uscita per PC, PlayStation 4 e Xbox One.