Tales from the Borderlands: trailer di lancio della versione Switch ora disponibile

2K Games e Telltale Games, grazie ad una collaborazione, hanno dato vita al titolo che miscela perfettamente il mondo di Borderlands con quello della narrativa, Tales from the Borderlands.

Dopo l’approdo su console tramite una re-release, ecco che Telltale e 2K scendono nuovamente in pista pubblicando la versione Nintendo Switch, ora disponibile. Come potete vedere, in calce è presente un nuovo trailer di lancio appositamente pubblicato per l’occasione.

Ovviamente, Tales from the Borderlands sulla console ibrida arriva completo di tutti i cinque episodi che lo compongono, dandovi la possibilità di ammirare, sotto una nuova veste narrativa, l’affascinante mondo creato da Gearbox.