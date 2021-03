Resident Evil 7 continua a vendere oltre un milione di copie all’anno

Il ritorno della saga di Resident Evil è stato sicuramente uno dei momenti videoludici più attesi di sempre, sia dai numerosissimi fan, che dagli sviluppatori. Soprattutto per quest’ultimi poi, visto che, parlando dell’ultimo Resident Evil 7, continua a fare vendite non da poco.

Infatti, sebbene il capitolo in questione non abbia visto il picco di vendite iniziali, come per RE 5 e RE 6 ad esempip, è quello che sicuramente ha avuto una certa continuità; continua difatti a mantenere quel passo di anno in anno.

A dichiararlo è stato il marketing director di Capcom del settore EMEA e UK, Antoine Molant. Durante un’intervista ai microfoni d GamesIndustry, ha dichiarato che il titolo sta tuttora vendendo più di un milione di copie ogni anno. Di sicuro impressionante per un titolo “vecchio” di quattro anni, ormai. Vi ricordiamo, inoltre, che si vociferava una versione next-gen di questo capitolo.

Ovviamente Capcom vedrà a breve avverarsi la pubblicazione del prossimo, nuovo capitolo, Resident Evil Village. Il team nipponico riuscirà a continuare sulla stessa linea di Resident Evil 7 (se non a fare meglio)? Lo vedremo tra poco più di un mese, quando la nuova iterazione verrà pubblicata su Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4 e Stadia.