Monster Hunter Rise avrà una patch da 600 MB al Day One

Solo due giorni all’uscita della prossima iterazione di una delle saghe più amate dai videogiocatori di tutto il mondo. Questo fine settimana vedremo arrivare, finalmente, Monster Hunter Rise. Tra le prime recensioni già pubblicate,tra cui la nostra, spiccano già eccellenti voti per la nuova produzione Capcom.

Come tutti i titoli degli ultimi anni, anche MHR vedrà arrivare una patch al Day One, la quale sarà d’obbligo scaricare prima di avviare il tutto. Capcom ha già fornito i dati di ciò che apporterà questa patch, dando inoltre notizie per quanto concerne la dimensione. Questa, fortunatamente, si attesta intorno ai 600 MB, sicuramente una dimensione molto più che accettabile.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise sarà disponibile il 26 marzo esclusivamente, per ora, su Nintendo Switch. È prevista la pubblicazione su PC nel 2022.