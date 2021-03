Nintendo Switch x Indie Developers: la realtà italiana raccontata tramite i videogiochi

L’industria videoludica sembra, seppur lentamente, andando affermandosi anche in Italia, seppur nel suo piccolo. I dati di IIDEA mostrano un quadro molto interessante e dal possibile roseo futuro, parlando di quasi 17 milioni di giocatori e un giro d’affari che va oltre i due miliardi di euro. Ecco che Nintendo, in collaborazione con IIDEA, prova a portare ancor più in alto la cultura italiana con l’uso dei videogiochi.

Quest’anno in particolare, sicuramente anche per la spinta della situazione pandemica, il giro in questione è aumentato del 21.9% e testimonia, certamente, una crescita non da poco di tutto il settore. Il mondo del gaming è sempre più fenomeno di massa, ma anche e soprattutto culturale.

Come detto, Nintendo e IIDEA hanno scelto di dar voce agli sviluppatori indipendenti di videogiochi (da qui nasce Nintendo Switch x Indie Developers) che si sono fatti portavoce del patrimonio italiano attraverso i loro titoli, con un appuntamento interamente dedicato a loro. Una tavola rotonda si è tenuta poco tempo fa e ha visto protagonisti i vari team di sviluppo italiani e le loro esperienze con Nintendo Switch.

Hanno parlato i creatori di titoli come Hundred Days, Milanoir, Football Drama e Wheels of Aurelia. Vi lasciamo alle parole dei partecipanti, le quali descrivono con passione tutto quello che sono stati capaci di fare e, soprattutto, saranno in grado di fare in futuro grazie al programma Nintendo Switch x Indie Developers.

Hundred Days nasce da un profondo amore per il territorio che ci circonda e la nostra cultura, se grazie a questo gioco spingeremo qualcuno ad avventurarsi tra le nostre colline, la nostra soddisfazione sarà infinita.

Milanoir è il videogioco poliziottesco ambientato a Milano che sarebbe uscito negli anni Settanta… se già allora avessero avuto una Switch!

Football Drama nasce ispirato dalla letteratura sul calcio: romanzieri e poeti come Pasolini, Galeano, Soriano, Hornby, Saba, Handke, Wenders hanno scritto sul calcio e sul suo potere evocativo e poetico. Il gioco cerca di raccontare il calcio in modo più ampio rispetto agli “emulatori” di management o di gioco in campo: in Football Drama sei Rocco Galliano, il nuovo allenatore marsigliese del Calchester Assembled Football Club, e devi bilanciare la tua gestione tra karma e caos, tra dialoghi stralunati e la gestione delle partite. Football Drama è un gioco narrativo e strategico sul calcio nato su mobile e ora espanso e presto disponibile in formato “HD” per Nintendo Switch.

È importantissimo che le grandi realtà internazionali siano capaci di entrare in relazione con quelle locali, che parlano di storia e cultura legate al territorio. Il lavoro di Nintendo in questo senso è encomiabile, e per Santa Ragione è stata una grande opportunità pubblicare Wheels of Aurelia su Nintendo Switch, dove ha raccolto il maggior successo di vendite.