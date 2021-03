WoW Classic apre beta server per The Burning Crusade

World Of Warcraft Classic torna in Outland e se si è particolarmente interessati a tornare in The Burning Crusade, ora si può anche optare per la closed beta di Blizzard per l’espansione del ritorno al passato. Il beta test per la prima espansione di WoW Classic è iniziato questo mese.

Sebbene sia ancora una beta chiusa, ci si può registrare per l’accesso alla beta test premendo il pulsante di attivazione nella pagina del negozio dell’espansione, aggiungendo il proprio nome al pool di giocatori scelti a caso per ricevere l’invito al server test. Una volta selezionata, la versione beta dovrebbe apparire insieme alle altre installazioni di WoW nel launcher di Battle.net. I beta tester possono scegliere di creare un nuovo personaggio o trasferire uno qualsiasi dei loro WoW Classic esistenti.

L’incursione di World of Warcraft Classic in The Burning Crusade è stata rivelata al BlizzCon all’inizio di quest’anno, anche se non conosce ancora quando The Dark Portal riaprirà. Tecnicamente, sarà un ramo completamente nuovo di WoW Classic: i server solo per l’esperienza vanillia rimarranno in aggiunta a quelli che spingono avanti nella prima espansione di WoW.