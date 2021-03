Naughty Dog: TLOU 2 e Uncharted 4 ancora insieme grazie ad un easter egg

Naughty Dog è al giorno d’oggi a dir poco famosa per le sue creazioni più originali. La serie di Uncharted e quella di The Last of Us hanno fatto appassionare milioni e milioni di giocatori, sebbene i due titoli appartengano a due mondi ben differenti tra loro.

Tuttavia, sin dalla nascita dei videogiochi, è sempre esistita la voce “Easter Egg” nel vocabolario collettivo dell’utenza media; vocabolo che richiama a quei simpatici eventi, sparsi nel mondo di un titolo, che hanno l’onore di rievocare memorie e nostalgie di altre produzioni (cui magari non hanno nulla a che fare col gioco stesso) a cui tutti, chi più, chi meno, sono affezionati.

Bene, The Last of Us II e Uncharted 4, da un lato riconosciuti certamente per la loro qualità, possono dire di farsi riconoscere da un altro punto di vista, ovvero per i numerosi easter egg trovati dai giocatori nel corso dei tantissimi playthrough che, apparentemente, collegano le due produzioni della talentuosa software house.

Ad essere precisi, in TLOU 2 non ci volle molto affinchè il primo di una serie di easter egg venisse trovato, il quale avvicinava, per certi versi, i due universi. Ecco che ora, come potete vedere dall’immagine in calce, un’ulteriore costruzione vien sù, atta a far dire che i due mondi coesistano. Sarà davvero così?

Il fotogramma condiviso su Reddit, preso da Uncharted 4 A Thief’s End, mostra infatti un flacone farmaceutico con sopra il logo e il nome di una farmacia presente anche nell’altra produzione e, non solo in uno dei capitoli, bensì in entrambi.

Per quanto tutto ciò possa sembrare succoso agli occhi dei fan, ricordiamo che, durante le prime sequenze di The Last of Us Part II, è possibile vedere (cercando un po’, ma nemmeno troppo) una buon vecchia PlayStation 3 con un paio di scatolati: questi sono Jak&Daxter Collection e, guarda un po’, Uncharted 2 (a voi l’immagine a fondo news).

Parlare di “universi condivisi” in questo caso, oltre che essere paradossale, vista la nota di sopra, è al quanto improbabile. Piuttosto potrebbe far piacere pensare il tutto come un semplice e divertente modo per rievocare vecchi ricordi nei giocatori (è pur sempre un easter egg, no?) e, perché no, per autocitarsi nei panni di Naughty Dog.