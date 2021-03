Truck Simulator illuminazione ribilanciata

L’aggiornamento 1.40 è arrivato sia per Euro Truck Simulator 2 che per American Truck Simulator, portando una revisione totale dell’illuminazione ad entrambi i camionisti continentali. L’aggiornamento rielabora completamente il modo in cui i fari e i raggi solari illuminano i viaggi su strada. Per facilitare ciò, lo sviluppatore ha anche fatto di tutto per ricostruire le trame e i modelli del gioco.

Le consegne serali e notturne ora diventano adeguatamente buie. La nuova illuminazione funziona al meglio in condizioni meteorologiche avverse, aggiungendo un livello di drammaticità che è sempre stato un po’ assente dai camion. Ma anche la giornata più noiosa e nuvolosa nelle carreggiate scozzesi di Euro Truck Simulator 2 riceve un livello di profondità che prima mancava.

La patch 1.40 è stata pubblicata ieri sia per American Truck Simulator che per Euro Truck Simulator 2. Quest’ultimo viene fornito con più di una semplice illuminazione, portando con sé un paesaggio tedesco rielaborato e nuove località francesi vicino alla penisola iberica. Entrambi i giochi sono attualmente scontati del 75% su Steam.