Magic The Gathering Arena approda su Mobile

Wizards of the Coast è felice di annunciare che Magic The Gathering Arena per mobile ha iniziato il suo lancio in Europa da oggi, e sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 Marzo. Per i giocatori di tutta Europa, il gioco è disponibile per il download gratuito già ora da App Store e Google Play. Con i nuovi controlli per touch screen, la nuova app mobile permetterà ai giocatori di gestire e ampliare la loro collezione su Magic The Gathering Arena dovunque siano e di sfidare altri su mobile, tablet, PC Windows o Mac OS.