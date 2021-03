L’attacco dei giganti: il manga “Titan Size” va solda out in un minuto

Mentre l’anime de L’attacco dei giganti, curato dallo studio d’animazione MAPPA veleggia verso il suo season finale (in programma per l’inizio della prossima settimana) e il manga di Hajime Isayama attende ormai solo il capitolo 139 per trovare la sua sospirata (e forse oscura) conclusione, Kodansha non ha ancora l’intenzione di abbandonare uno dei più grandi successi del suo recente passato (che è anche uno dei lavori più redditizzi mai comparsi sulle pagine del Bessatsu Shonen Magazine).

Dopo aver annunciato la riedizione dell’intera serie in versione full color infatti, la casa editrice aveva anche deciso di produrre una speciale edizione dei primi due capitoli della saga in Titan Size. Si tratta di un’edizione grande quanto una persona di taglia media, pubblicizzata come “il più grande fumetto del mondo“. Ma se pensate di potervela accaparrare, beh, siete arrivati decisamente troppo tardi.

Nonostante il prezzo tutt’altro che indifferente infatti (1300 $ per una singola copia) il manga Titan Size de L’attacco dei giganti è andato sold out in poco più di un minuto dal momento della sua uscita sul mercato. Evidentemente gli accanitissimi fan della serie di Isayama non hanno voluto lasciarsi sfuggire la possibilità di rivivere le avventure di Eren, Armin e Mikasa in una dimensione maggiorata.

L’ultimo capitolo de L’attacco dei giganti è atteso per il prossimo 9 aprile, mentre il sedicesimo episodio (che sarà anche ultimo) della quarta stagione dell’anime ci sarà il prossimo 29 marzo. Anche se non è ancora chiaro come MAPPA intenda adattare il resto dell’arco narrativo finale del manga, se con una seconda parte di stagione oppure con un film (come è successo con Demon Slayer Mugen Train).

Nell’attesa di saperne , noi vi aspettiamo con la nostra consueta recensione dell’ultimo episodio, che sarà disponibile gratuitamente in simulcast sul sito VVVVID, e doppiata in italiana dal venerdì successivo su Amazon Prime Video.