Dragonball Super: ecco il promo di Battle of the Battles

Un paio di settimane fa Toei Animation e Funimation avevano annunciato ai fan estasiati l’arrivo di un evento dedicato all’anime di Dragonball Super, Battle of the Battles, che sarebbe arrivato il 28 marzo in versione live-stream. Ebbene ora finalmente le due società hanno condiviso un adrenalinico promo dell’evento che ci mostra alcune delle scene che sono state votate e anticipano gli ospiti dell’evento.

Battle of the Battles è un evento fortemente voluto da Funimation, che ha chiesto ai fan della serie di Dragonball Super di votare i dieci migliori scontri dell’anime, realizzando così una classifica delle battaglie più amate.

A farla da padrone ci sarà, ovviamente, Goku, che comparirà nella maggior parte delle battaglie votate dai fan, ma sicuramente, vista la grande quantità di scontri presente in Dragonball Super, il nostro eroe sarà certamente in buona compagnia, con personaggi come Vegeta e Freezer a condividere la scena con lui.

Lisa Yamatoya, direttrice marketing di Toei Animation per il Nord America, ha voluto commentare così l’evento:

“Siamo emozionatissimi di presentare Dragonball Super: Battle of the Battles insieme a Funimation a tutti i fan dell’anime in giro per il globo questo weekend. Viste le tante battaglie epiche dell’anime, è stato eccitante vedere i voti dei fan per il miglior scontro di tutti i tempi. Il Top Ten Countdown di quest weekend sarà qualcosa da scrivere sui libri di storia… il libro di storia di Dragonball!”

Preparatevi, dunque, per rivivere questi scontri epici. L’evento Battle of the Battles sarà visibili domenica 28 marzo a partire dalle ore 2.00 del mattino sul canale Twitch di Toei Animation e su quello YouTube di Funimation.