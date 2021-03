Hood Outlaws & Legends: nuovo trailer per il Mistico!

Dopo averci svelato, dalla fine di febbraio, il Ranger, la Cacciatrice e il Brawler, Sumo Digital ha rivelato oggi, con un nuovo trailer gameplay in esclusiva per IGN, la quarta e ultima classe di personaggi che sarà disponibile nel suo prossimo Hood Outlaws & Legends, il titolo RPG previsto in uscita per il prossimo maggio, il Mistico.

A quanto si apprende dal video, il Mistico sarà un personaggio che combinerà capacità stealth con quelle nel combattimento in mischia e con quelle di supporto, grazie a un certo numero di abilità benefiche nei confronti dei suoi alleati. Nel video è la voce del game director Andrew Willans a spiegare più approfonditamente le capacità del nuovo personaggio.

Grazie al suo flagello, il Mistico avrà un range di combattimento piuttosto ampio, e sarà in grado di colpire i nemici dalla distanza. Potrà anche utilizzare veleni per prosciugare l’energia dei nemici e pozioni che accelerino il recupero di stamina per i suoi alleati di qualsiasi classe. Per quanto riguarda il suo potere speciale, Istinto, è un’abilità in grado di guarirlo, insieme a tutti gli alleati nelle sue immediate vicinanze.

Ma soprattutto, il Mistico sarà in grado di rivelarci la posizione dei nemici anche attraverso i muri (anche se solo per un breve periodo di tempo). Un potere che potrebbe rivelarsi fondamentale per sopravvivere nel violento mondo medievale che ci aspetta in Hood Outlaws & Legends.

Vi ricordiamo che il titolo di casa Sumo Digital e Focus Home Interactive sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Steam). Nell’attesa godetevi il video dedicato al Mistico!