Xbox Live Gold non sarà più necessario per i titoli free-to-play

Qualche mese fa Microsoft era finita sulla bocca di tutti i videogiocatori per il suo tentativo di alzare il prezzo di Xbox Live Gold, il servizio di membership delle sue console, andando però incontro alla reazione furiosa di tutti i fan. Costretto a fare retromarcia, il colosso dell’informatica aveva anche promesso che, oltre ad annullare l’aumento dei prezzi, avrebbe presto rimosso il requisito di possedere un abbonamento per poter giocare i titoli free-to-play.

Ebbene sembra proprio, stando a un report di Xbox Insiders, che l’azienda sia quasi pronta a questo passo. E inoltre Xbox Live Gold non sarà più necessario nemmeno per accedere a Looking 4 Groups e Party Chat. Cambiamenti su cui Microsoft starebbe lavorando e che dovrebbero essere disponibili presto per tutti i giocatori.

D’altra parte mentre Xbox Live Gold viene sempre meno in popolarità, il servizio di sottoscrizione Xbox Game Pass sta volando con l’aggiunta di titoli Bethesda, la piattaforma EA Play e, alcuni report sostengono, anche quella Ubisoft+. Di certo la prossima settimana arriverà un titolo attesissimo come Outriders.

Allo stesso tempo Microsoft sta spingendo e investendo in maniera importante sul cloud gaming, con la piattaforma xCloud pronta per essere lanciata in beta anche su PC e sui dispositivi iOS, dopo essere già approdata su quelli Android.

Insomma, l’anzienda di Bill Gates guarda con fiducia al futuro del gaming, e Xbox Live Gold sembra avere un posto meno importante in questa prospettiva.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability

— Xbox Insider (@xboxinsider) March 24, 2021