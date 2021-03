Brzrkr: Keanu Reeves nel film Netflix

Brzrkr otterrà un adattamento live-action. Stiamo parlando, naturalmente, del fumetto della BOOM! Studios co-creato dall’attore Keanu Reeves. E Variety ha svelato che sarà proprio Reeves il protagonista dell’adattamento che sarà sviluppato dal colosso digitale Netflix; Reeves tornerà anche per una serie anime basata sul fumetto originale.

Il nuovo progetto sarà un’espansione del fumetto di 12 numeri che Reeves ha ideato e sviluppato in svariati anni. Reeves ha scritto il fumetto insieme a Matt Kindt ed illustrato da Ron Garney, con i colori di Bill Crabtree e le cover disegnate da Rafael Grampá.

Brzrkr (che si legge ‘berserker’) è incentrata su un guerriero immortale di 8,000 anni che ha combattuto nel corso di tutti questi anni. L’uomo conosciuto come ‘B’ (che sarà interpretato da Reeves nel film, è metà mortale e metà Dio, è maledetto ed incline alla violenza. Dopo tanti anni, ha trovato rifugio nel governo degli Stati Uniti d’America dove combatte quelle battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro.

L’adattamento live-action uscirà prima della serie anime, che vedrà sempre Reeves come doppiatore, ed espanderà la storia del fumetto di Reeves. Per ora non ci sono dettagli sull’uscita.