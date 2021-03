Flash: nuove aggiunte nel cast

Flash continua a reclutare i suoi membri del cast ufficiale, sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Films. Variety conferma che Ron Livingston è entrato nel cast nei panni del papà di Barry Allen, Henry Allen, sostituendo in corsa Billy Crudup che non è potuto tornare nel ruolo per via di “impegni presi in precedenza” e che aveva interpretato nella Justice League del 2017 e nella sua Snyder Cut uscita lo scorso giovedì.

Ian Loh è entrato nel cast, invece, nei panni di un giovane Barry Allen. Nel cast sono entrati anche Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in ruoli ancora top-secret. Ezra Miller interpreterà Barry Allen, tornando ad interpretare il supereroe dei fumetti della DC Comics dopo le sue apparizioni in Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League del 2017 e la Snyder Cut. Kiersey Clemons tornerà ad interpretare Iris West mentre Maribel Verdu sarà la mamma di Barry.

Nel cast ci saranno anche Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, Ben Affleck in quelli di Batman e, forse, anche Michael Keaton che tornerà ad interpretare la sua versione dell’Uomo Pipistrello degli anni ottanta/novanta. Flash è atteso per il 4 novembre 2022.