Netflix: presto al via il live-action di Yu degli Spettri

Il legame tra Netflix e il mondo dell’animazione giapponese si sta facendo sempre più stretto, sotto molti punti di vista e a tanti livelli diversi. Oltre alla produzione di anime infatti, la piattaforma streaming più famosa al mondo si sta anche affacciando alla realizzazione di adattamenti live-action di alcuni dei franchise più famosi e di maggior successo della storia di questo medium.

Con i lavori sull’adattamento di Cowboy Bebop terminati da poco, e quelli su One Piece che sembrano andare avanti abbastanza spediti, è arrivata la notizia che Netflix e Toho Studios hanno concluso un accordo pluriennale per l’utilizzo di alcuni stabilimenti della società giapponese, dove la piattaforma streaming intende produrre degli adattamenti live-action tratti da famose serie manga e anime.

La prima di queste, i cui lavori probabilmente inizieranno in aprile, sarà Yu degli Spettri, il capolavoro di Yoshihiro Togashi, che verrà prodotto da Netflix con la collaborazione dello studio d’animazione Robot. Il produttore esecutivo, Kazutaka Sakamoto, ha dichiarato di aver sempre amato il manga di Togashi, con il quale è cresciuto, e di ricordare ancora oggi l’impatto che l’opera ha avuto su di lui. Per questo motivo, e soprattutto per via del grande seguito che l’anime e manga si è guadagnato a livello globale, Netflix ha voluto mettere insieme un gruppo dei migliori talenti giapponesi e stranieri per realizzare questo adattamento.

Il manga originale di Yu degli Spettri è stato serializzato da Togashi tra il 1990 e il 1994, prima che il mangaka si dedicasse al suo nuovo progetto (ancor oggi incompiuto), Hunter x Hunter. L’opera ha avuto anche un adattamento anime andato in onda tra il 1992 e il 1995.

Riuscirà Netflix a catturare la magia dell’opera di Togashi in questo adattamento che è già attesissimo e che, a quanto sembra, verrà rilasciato in contemporanea in tutto il mondo? Dovremo vederlo per giudicare. Nel frattempo non ci resta che attendere e sperare!