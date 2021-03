Final Fantasy VIII Remastered: disponibile versione mobile

Si sa che Final Fantasy VIII è spesso considerato un po’ la pecora nera della celebre serie di Square Enix, soprattutto se confrontato con il suo diretto predecessore, Final Fantasy VII, il cui spettacolare remake ha riscosso un successo incredibile. Ciò non esclude che anche all’ottavo episodio possa essere riservato un simile trattamento, prima o poi… Nel frattempo, gli amanti del gioco potranno dilettarsi con Final Fantasy VIII Remastered, rilasciato per PC e console circa un anno e mezzo fa, questa volta anche in versione mobile.

Il titolo, infatti, è ora disponibile su Android e iOS al prezzo scontato di $16,99 nel Play Store e nell’App Store. L’offerta terminerà il 4 aprile, giorno in cui il costo del gioco salirà a $20,99. Si tratta della versione rimasterizzata del videogioco per PC uscito nel lontano 1999, anche se si dovrà fare a meno delle numerose mod create dai giocatori. Inoltre nelle FAQ sono già presenti alcune segnalazioni di errori presenti nella versione mobile, come ad esempio il fatto che Chocobo World non è giocabile o che non è disponibile l’assistenza nelle battaglie.

Certamente occorrono degli aggiustamenti, ma nell’attesa che Final Fantasy VII Remake: Intergrade porti al franchise alcune nuove feature per PlayStation 5, sappiamo come passare il tempo. Vi ricordiamo che Final Fantasy VIII Remastered è disponibile oltre che su PC e mobile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.