The King Of Fighters XV: Shatter All Expectations presenta Yashiro Nanakase

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante. La notte prima di pubblicare il trailer del nuovo personaggio, il Twitter ufficiale di SNK Global ha postato un’immagine teaser chiedendo ai suoi fan di indovinare il prossimo personaggio annunciato per The King of Fighters XV.

Alla fine SNK ha pubblicato un nuovo trailer, intitolato Shatter All Expectations per The King of Fighters XV, rivelando l’ennesima aggiunta al roster: questa settimana è Yashiro Nanakase, doppiato da Keisuke Hamaoka e uno dei membri del team Heavenly Kings of Orochi, nonostante sia assente dal gioco precedente, il suo stile e la sua potenza incisivi non sono diminuiti. L’annuncio di Yashiro Nanakase segna la prima volta in 24 anni, da King of Fighters ’97, che ha fatto un’apparizione canonica in un gioco di King of Fighters . Tuttavia, l’obiettivo di Yashiro nel torneo, Punch the redhead, rimane ancora rilevante. Nel trailer ritorna anche il remix del tema della sua squadra direttamente da KOF ’97 , completo di una nuova voce, mentre combatte contro Iori, il suo rivale: con Yuri e Yashiro entrambi senza una squadra al completo, si presume che anche i compagni di squadra di Yashiro dal ’97, Shermie e Chris, torneranno in futuro su The King Of Fighters XV.

Mentre Yashiro utilizza potenti pugni, ma anche incredibili calci da capoeira per sbilanciare gli avversari: alcune super mosse evidenziano anche la sua incredibile velocità negli attacchi combinati gli attacchi. Essendo un combattente complessivamente equilibrato, Yashiro potrebbe essere utile per i giocatori alle prime armi. King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard e Yuri Sakazaki.