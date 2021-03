Disgaea 6 Defiance of Destiny: disponibile il secondo set di DLC

Nippon Ichi Software ha reso disponibile il secondo set di contenuti scaricabili per personaggi giocabili per Disgaea 6: Defiance of Destiny in Giappone, che include Mao e Raspberyl da Disgaea 3: Absence of Detention , e Valvatorez e Plenair-chan da Disgaea 4: A Promise Unforgotten per 550 yen ciascuno.

Inoltre, la società ha annunciato che pubblicherà un aggiornamento gratuito insieme al suo terzo set di contenuti scaricabili per i personaggi giocabili il 29 aprile, che aggiunge Fuka, Desco, Killia e Usalia oltre al contenuto post-gioco definitivo noto come Transcendent Dimension. Inoltre gli utenti che acquistano tutti i DLC riceveranno contenuti extra per Asagi, Pleinair-chan e Usalia. Di seguito una panoramica sul titolo:

Zed è uno zombi vanitoso che sguazza sul gradino più basso della scala degli inferi insieme a sua sorella Bieko. Quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di (non) vita, Zed deve sfruttare la sua abilità unica di Super Reincarnation per resistere alla minaccia che si avvicina. Lungo la strada, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà numerose sfide e vedrà se anche un teppista immortale come lui può sfidare le probabilità!



Caratteristiche Principali:

Auto Battle e 2x Speed:

Auto Battle è una nuova funzione che consente ai personaggi di combattere senza le istruzioni del giocatore. Disgaea 6: Defiance of Destiny ha anche una modalità 2x Speed che accelera le scene di battaglia e una funzione Play Again che ti consente di giocare e completare lo stesso livello più volte di seguito.

D–Merit Points:

uoi utilizzare D-Merit Points per migliorare le statistiche, completando obiettivi predeterminati, puoi ottenere Karma e simili per rafforzare il tuo personaggio.

Disgaea 6: Defiance of Destiny è ora disponibile per PlayStation 4 e Switch in Giappone e uscirà per Switch il 29 giugno in Nord America ed Europa. Una demo è ora disponibile in Giappone.