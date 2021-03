Dead Cells: l’update 23 disponibile in beta

Grandi novità per gli appassionati di Dead Cells! L’action platform rougelike (che ha recentemente raggiunto un record di vendite) ha un nuovo aggiornamento in arrivo. La bella notizia è che l’update 23 è finalmente passato dalla fase alpha a quella beta. Nelle ultime note sulla patch, Motion Twin e Evil Empire hanno rivelato modifiche per la nuova arma Tombstone e la mutazione No Mercy.

Uccidere i nemici al terzo colpo della combo di Tombstone farà sì che questi vengano “condannati“: ciò genererà delle lapidi sopra di loro e infliggerà gravi danni. Gli avversari che muoiono per questo effetto aggiungeranno un’ulteriore lapide a quelli già condannati, sebbene quest’ultimi infliggano danni ridotti. Ovviamente solo i nemici che si trovano entro il raggio di una certa visibilità verranno condannati. Anche la quantità totale del danno condanna è limitato a sole tre ondate.

La mutazione No Mercy, invece, uccide all’istante in ogni caso i nemici normali che possiedono meno del 15% di salute. L’effetto, però, è dimezzato per i boss, il che significa che devono avere il 7,5% di salute rimanente. Potete controllare ulteriori dettagli direttamente sul sito ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che Dead Cells è attualmente disponibile insieme ai suoi DLC su Xbox One, PlayStation4, PC e Nintendo Switch.