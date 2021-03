Steam Next Fest: il nuovo evento di Valve arriva a giugno

Steam Next Fest, un nuovo evento di più giorni con live streaming di Valve che si prevede inizierà a giugno. e l’evento durerà una settimana. Questi giorni di live sembrano coincidere con il periodo scelto dall’ESA per svolgere l’E3 quest’anno. Infatti, la stessa associazione che gestiste l’E3, ha dichiarato che stanno migliorando l’esperienza per l’evento, cercando accordi con gli editori, gli sviluppatori e le aziende e realizzare un evento in formato digitale entusiasmante.

Col passare del tempo, il negozio di Steam è diventato il titolare di una piattaforma che si occupa dei giochi per PC. I motivi di Valve sono come la possibilità di diventare la prima grande azienda sul mercato dei giochi digitali con enormi vendite. La società ha annunciato che lo Steam Game Festival sarà rinominato quest’anno in Next Fest: funzionerà in modo simile, tuttavia, con molte demo, live streaming e le chat con gli sviluppatori sui titoli in arrivo dell’anno e oltre. Di seguito il comunicato tramite il sito ufficiale:

Abbiamo rinominato l’evento Festival dei giochi di Steam per comunicare in modo più diretto e chiaro l’idea che c’è dietro Next Fest di Steam è una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo. Esplora e gioca a centinaia di demo di giochi, guarda le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo, presto disponibili su Steam.



Steam Next Fest inizierà il 16 giugno e durerà fino al 22 giugno.